Знаменитий грузинський актор, кінорежисер, сценарист і співак Вахтанг Кікабідзе упевнений, що Україна обов'язково переможе у війні з Росією. Таку думку він висловив в інтерв'ю засновнику інтернет-виданню "Гордон" Дмитру Гордону.

Вахтанг Кікабідзе вважає, що Україні не варто зараз віддавати Росії полонених.

"Ці будинки, які зруйновані, треба ж будувати... Це довга історія. Я б цих полонених звідти не випускав би, щоб вони працювали там, як прокляті і [відновлювали міста] як німці [під час Другої світової війни]", – сказав Кікібадзе.

Він розповів, що своїми очима бачив, як полонені німці після війни будували в СРСР будинки.

"Я маленьким їм бутерброди носив - вони голодними були", - згадав актор.

Вахтанг Кікабідзе висловив упевненість, що перемога буде за Україною.

"Варіанту немає. Зеленський сказав:"Або ми переможемо, або нас не буде". Такого опору світ не пам'ятає. Я кажу свою думку. Нещодавно, коли я писав ролик для України, я сказав: "Ви 100% виграєте, тому що Бог на вашому боці. Бог! Він все бачить", - переконаний актор.

Також Вахтанг Кікабідзе упевнений, що нинішні санкції стануть великим ударом для Росії.

"Путін погубив свою країну, це однозначно. Якщо навіть, не дай бог, Я не можу собі це уявити, Україна здасться, все одно Росія в програші буде. У будь-якому випадку. Не буде кока-коли, фільмів, бензину – нічого не буде. Це все через тиждень почне дуже сильно працювати в Росії", - спрогнозував Кікабідзе.

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