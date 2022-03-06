Як пише Politeka.net, Злата Огневич у шоу" Холостячка " запам'яталася багатьом тим, що хотіла знайти свого обранця на проекті. Всупереч критиці всіх шанувальників, вона вибрала учасника, якого не хотіли навіть бачити у фіналістах. Після сама дівчина пошкодувала-її кинули на порозі квартири через місяць після відносин.

Зараз Злато всіляко намагається допомогти сім'ї, допомагає ЗСУ, підтримує публіку і показує багато інформації. Переключившись в тему допомоги, артистка розповіла, що зараз небезпеку можуть представляти навіть люди, на яких складно подумати.

"Тема диверсантів! Краще перестрахуватися, ніж недогледіти. Будьте уважні! Люди можуть не здаватися підозрілими, але саме такими вони і повинні бути, на тих, на кого не подумаєш навіть.

Вони жили тут близько року. Але все одно-вони чужинці і чисто на підсвідомому рівні ви можете це відчути. За їх манері говорити, з поведінки. Будьте уважні!"- Огневич розповіла також, що ці люди зупинялися тут для того, щоб потім коригувати вогонь, розповідати про позиції ЗСУ і багато іншого.

Зазначимо, Україна захищається від російської окупації 11-й день. Леся Нікітюк, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі за незалежність. Зірка у своєму блозі в Instagram опублікувала фотографію своєї мами, показавши, як їй доводиться відзначати день народження в притулку.

На кадрах видно як Катерина Петрівна сидить у притулку. На руках мама Нікітюк тримає собачку породи вест-хайленд-уайт-тер'єр.

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