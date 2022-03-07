Як передає Politeka.net, відомий український актор серіалу "Слід" та екс-учасник шоу "Танці з зірками"Олексій Суровцев показав кадри обстрілу його будинку російськими окупантами. Фото актор виклав на своїй сторінці в Instagram.

"Ну що, поговоримо про російський світ??? Це мій будинок, після обстрілу сьогодні! Відразу скажу, що всі живі. Пару квартир ми змогли загасити, ламали двері, вибивали стіни, щоб потрапити. Але деякі врятувати не вдалося. Що тепер скажете, росіяни???» - написав Олексій Суровцев.

"Співчуваю, Олексій, бережіть себе", "Льошка, мені дуже шкода! Все, що відбувається це якийсь абсурд, жах і біль", "бережіть себе, Господи, дай нам сил пережити цей кошмар", - пишуть в коментарях.

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