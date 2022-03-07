Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф, багаторазовий учасник шоу "Танців з зірками" Дмитро Дікусар опублікував на своїй сторінці в Instagram миле відео, а в підписі до нього звернувся до своїх шанувальників.

У короткому ролику Дмитра можна побачити у військовій формі, він мило посміхається в камеру, роблячи танцювальне"па". А ось у підписі до публікації танцюрист висловився, що думає про те, що відбувається в країні, звернувшись і до українців, і до окупантів.

"Ніхто не хотів війни. Взяти в руки автомати нас змусили орки, в яких немає ні честі, ні совісті, ні людяності. Знаю, що цей пост читають ці нелюди, які бажають нам землі скловатою... ми відплатимо вам Вашої ж монетою, більше мені вам сказати нічого. З вами все ясно... але, я читаю нашим "воїнам світла", Ваші коментарі, улюблені і миролюбні українці, з підтримкою і вдячністю! Це всіх надихає і гріє душу! Зараз ми всі брати своєї Батьківщини, красивої і улюбленої України! І все що що ми хочемо вам сказати, це " Слава Україні!", - написав Дікусар.

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