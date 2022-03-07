Як пише Politeka.net, українці захищають свою землю від російських окупантів вже 12-ту добу. З моменту оголошення війни Володимиром Путіном постраждали не тільки українські військові, а й мирні жителі. Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала, хто насправді є жертвою війни, поділившись кадрами в Instagram.
На кадрах можна побачити дітей, які загинули під час бойових дій в Україні. За інформацією МОЗ України, 38 дітей загинули, а ще 71 дитина була поранена.
"Це наші діти!
Військові об'єкти?!
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Які ще є питання?!
З кожним днем кількість жертв зростає!!!",- написала Кухар.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Ні любові, ні туги, ні жалості!!!Все буде Україна", " це просто жесть. Невинні дітки яким би тільки жити і будувати свою країну", "Бог все бачить, буде розплата за всі сльози і горе".
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