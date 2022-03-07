Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець і переможець шоу "Маска" Melovin (Костя Бочаров) поділився у своєму мікроблозі в Instagram милим архівним фото. А в підписі до фотографії артист трепетно привітав свого батька з днем народження.

На знімку можна побачити ще молодих батьків Кості, а також його самого-маленького, зі світлим волоссям і виразним блакитнооким поглядом. У цьому малюку важко впізнати стильного і епатажного співака Melovin, яким він тепер став.

У підписі до фотографії Костя трепетно привітав батька з днем народження: "Тій дорогий Тато! Я знаю, що ти читаєш пильно кожен мій пост і точно прочитаєш і цей! З Днем народження Тебе! Ти мій кумир! З неймовірним почуттям гумору! Ти справжній і безстрашний одесит! Та ти розетки лагодиш голими руками, не вирубуючи подачу електрики! Про що тут говорити? Бог! Зевс! Я люблю тебе, Па! Довгих років тобі життя і мирного неба над головою! Чекаю, коли поїдемо на риболовлю! Обіймаю!".

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