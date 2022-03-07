Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель и победитель шоу "Маска" Melovin (Костя Бочаров) поделился в своем микроблоге в Instagram милым архивным фото. А в подписи к фотографии артист трепетно поздравил своего отца с днем рождения.

На снимке можно увидеть еще молодых родителей Кости, а также его самого – маленького, со светлыми волосами и выразительным голубоглазым взглядом. В этом малыше трудно узнать стильного и эпатажного певца Melovin, каким он теперь стал.

В подписи к фотографии Костя трепетно поздравил отца с днем рождения: "Мой дорогой Папа! Я знаю, что ты читаешь пристально каждый мой пост и точно прочитаешь и этот! С Днём Рождения тебя! Ты мой кумир! С невероятным чувством юмора! Ты настоящий и бесстрашный Одессит! Да ты розетки чинишь голыми руками, не вырубая подачу электричества! О чем тут говорить? Бог! Зевс! Я люблю тебя, Па! Долгих лет тебе жизни и мирного неба над головой! Жду, когда поедем на рыбалку! Обнимаю!".

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