Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук - українська ведуча на ТБ, яка в минулому сезоні замінила Тіну Кароль в "Танцях з зірками", зараз вона намагається допомогти своїй країні, яку активно обстрілюють окупанти з РФ. Артистка одружена з бізнесменом-мільйонером Алмазом, зараз вона не в Україні, але бере участь у протестах за кордоном, відправляє допомогти в країну і ділиться думками в Instagram.

"Збирати щодня гуманітарну допомогу і їздити на мітинги на підтримку рідної країни-таке моє сьогодення... в той час як рідні українці змушені ховатися від обстрілів і вибухів в холодних підвалах, без їжі, води і світла ☺ ️

Зовсім не випускаю з рук телефон. Моє серце розривається на мільйони шматочків щоразу, коли бачу новини💔 Не про таку реальність ми всі мріяли, але я вірю, що скоро все це скінчиться і над Україною буде мирне і світле небо. 🙏

А поки нам всім потрібно триматися, не падати духом і підтримувати Україну і наших героїв всім, чим можемо 💙 💛 молимося за Україну, за кожне її місто і кожного українця 🙏 🇺 🇦 " - висловилася Іванна.

Зазначимо, українці 12-ту добу тримають оборону, захищаючи Україну від російських окупантів, які за наказом Володимира Путіна вторглися 24 лютого. Українські зірки активно підтримують українців у боротьбі, підбадьорюючи у своїх блогах. Оля Полякова опублікувала відео, в якому разом з Дзідзьо, Віталієм Козловським та іншими зірками прочитали вірші.

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