Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка зараз разом з мільйонами українців переживає страшні події в Києві та у всій країні, опублікувала світле відео. У ролику співачка показала фрагмент свого яскравого виступу на День Незалежності України минулого року, а також дала незвичайну обіцянку українським захисникам.

Як видно, минулого року на День Незалежності Надя виконала легендарну пісню гурту KAZKA "Плакала". Відео, яке вона показала мало нагадати українцям про довоєнний час. А в підписі до публікації співачка потримала своїх шанувальників теплими словами, і дала обіцянку українським захисникам.

"Ось просто уявіть, яким буде День Незалежності 2022 року. Я вірю в нас! Я вірю в перемогу. Я вірю в Україну. Я вірю в наших людей. Вони найкращі. Я вірю в хлопців. Які захищають нас. Хлопці, я буду співати для вас стільки, скільки вам захочеться, як тільки ця проклята війна закінчиться. Добро переможе! Бережіть себе! Все буде Україна!",- підписала відео Дорофєєва.

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