Співачка Наталія Могилевська поділилася своїми враженнями від того, як кардинально змінилося її життя після початку війни в Україні.

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка зараз знаходиться в Києві і разом з іншими людьми ховається в метро під час повітряної тривоги, зізналася, що її життя сильно змінилося. Як розповіла артистка в прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом, 8 і 10 березня у неї були заплановані концерти в Києві, проте тепер вона співає з людьми і для людей в метро.

"Моє життя змінилося, тому що у мене повинен був бути концерт 8 березня. Я готувала навіть два концерти в Києві і величезний тур. Замість цього я співаю, але співаю в метро з людьми. Вони в паніці, і я в паніці... я навіть не знаю, хто кого підтримує більше-я або вони мене. Тому що ти зайнятий чимось замість того, щоб... Ми всі не їмо, все не спимо, ми всі як прокинулися 24 лютого, так і не засипали більше. Це просто жах, що відбувається", - поділилася Наталія своїми емоціями.

Також Могильовський звернулася до Європи і світу з проханням допомогти зупинити війну в Україні.

"Хочу зробити звернення до Європи, подякувати їм за те, що вони приймають наших людей і за те, що допомагають нам. Але, мені здається, пора зробити серйозний, остаточний, конкретний крок. Світ здатний на те, щоб це зупинити. Ось Я хочу попросити закрити небо, я хочу попросити допомогти нам", - звернулася артистка.

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