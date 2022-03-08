Як пише Politeka.net, популярна українська телеведуча і блогерша Леся Нікітюк, яка під час війни залишилася в Києві і допомагає українцям, в Міжнародний жіночий день, 8 березня, опублікувала в своєму Instagram кадри з волонтерського штабу. А в підписі до свого посту телезірка залишила привітання жінкам.

На кадрах Лесю можна побачити серед безлічі ящиків і пакетів, мабуть, на волонтерському складі. А на одному зі знімків телеведуча позує в компанії ще однієї дівчини, вони обидві з квітками тюльпанів в руках і милими посмішками на обличчях.

У підписі до публікації Нікітюк написала звернення до українських жінок: "В Україні вже не існує такого поняття як "слабка стать". Слабка стать залишилася в ... Ну, ви зрозуміли! Бажаю всім нашим неймовірно сильним, мужнім, стійким жінкам дочекатися своїх чоловіків, своїх синів, мирного неба над головою! Ми переможемо! Дякую волонтерам!".

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