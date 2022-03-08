Популярна актриса Анна Саліванчук любить показувати в соціальній мережі свої зауваження, розповідати про життя і ділитися різними моментами. Після того, як окупанти вторглися на територію України, артистка збігати не стала і тепер також розповідає, як справляється з важким часом, пише Politeka.net.

Сьогодні Ганна вирішила розповісти, що цей день, Восьме Березня, незважаючи ні на що, є для неї важливим днем. Оскільки це не просто Міжнародний жіночий день, але ще й день народження її батька.

"Мій улюблений, єдиний Татко" - звернулася Анна.

Вперше за довгий час Анна показала свою сім'ю, своїх батьків і звернулася до батька, якого хотіла привітати. Навіть у важкий час люди повинні знаходити можливість бути з близькими або приділити їм увагу.

Також популярна українська телеведуча і блогерша Леся Нікітюк, яка під час війни залишилася в Києві і допомагає українцям, в Міжнародний жіночий день, 8 березня, опублікувала в своєму Instagram кадри з волонтерського штабу. А в підписі до свого посту телезірка залишила привітання жінкам.

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