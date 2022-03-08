Популярная актриса Анна Саливанчук любит показывать в социальной сети свои замечания, рассказывать о жизни и делиться разными моментами. После того, как оккупанты вторглись на территорию Украины, артистка сбегать не стала и теперь также рассказывает, как справляется с тяжелым временем, пишет Politeka.net.
Сегодня Анна решила рассказать, что этот день, восьмое марта, несмотря ни на что, является для нее важным днем. Поскольку это не просто Международный женский день, но еще и день рождения ее отца.
"Мой любимый, единственный папочка" - обратилась Анна.
Впервые за долгое время Анна показала свою семью, своих родителей и обратилась к отцу, которого хотела поздравить. Даже в тяжелое время люди должны находить возможность быть с близкими или уделить им внимание.
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Также популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая во время войны осталась в Киеве и помогает украинцам, в Международный женский день, 8 марта, опубликовала в своем Instagram кадры из волонтерского штаба. А в подписи к своему посту телезвезда оставила поздравление женщинам.
Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова показала, как "осунулась" за время бессонных ночей: "Мы должны бороться…".
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