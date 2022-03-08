Знаменитий український шеф-кухар і переможець одного з сезонів проекту "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів українцям, як справлятися з відчуттям безсилля.

Як пише Politeka.net, кулінар поділився корисними для всіх українців порадами у своєму Instagram.

Так, Клопотенко розповів про таке поняття в психології, як вивчена безпорадність. Шеф-кухар звернув увагу на те, що зараз на межі такого стану опинилися багато українців, які зізнаються, що у них опускаються руки.

"Найстрашніше в цьому стані: людина надалі втрачає почуття волі. А воно нам з вами в умовах війни взагалі не потрібно...хоч я і не психолог, але погляньте на мої слайди. Якщо вам відгукується, то погугліть, почитайте розгорнуто і передайте далі. Цей стан зараз-наш ворог", - підкреслив Клопотенко.

У своїх слайдах шеф-кухар розповів, що стан вивченої безпорадності виникає у людини, коли він потрапляє у важку ситуацію, на яку ніяк не може вплинути, або опиняється в центрі хаосу, де будь-який рух може спричинити за собою хворобливі відчуття.

Кулінар також поділився порадами для боротьби з цим почуттям.

"Поверніть собі відчуття вибору і контролю над своїм життям. Іншими словами: просто щось робіть. Приймайте рішення і негайно його виконуйте. Можна на елементарному побутовому рівні:

Почистіть зуби

Є можливість готувати їжу-готуйте

Мочіть ворога в інформаційному просторі

Загугліть, як збити дрон або літак банкою солоних огірків і потренуйтеся

Зробіть план, що будете робити, коли ми переможемо", - написав Клопотенко.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко знайшов спосіб порадувати українців у смутний час.

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