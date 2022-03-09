Як пише Politeka.net, популярна українська телеведуча і блогерша Леся Нікітюк, яка під час війни залишилася в Києві і допомагає українцям, зараз дуже складний період і всі громадяни нашої країни все ще вірять в те, що небо над Україною буде закрито.

"Зазвичай я б не стала публікувати таке відео, намагаючись не зачепити чутливих людей, особливо дітей. Але я не можу шкодувати всіх, тому що наші діти це бачать своїми очима і відчувають своєю шкірою. Не знаю, чи допоможе це, але поки наші діти не перестануть страждати, ми будемо намагатися:

Європейці та американці, нам потрібна допомога ваших лідерів! Закрийте небо! Врятуйте демократичний світ! Врятуйте життя невинних українців від російських бомб! Якщо небо над Україною не закриється зараз, то дуже скоро воно закриється над усією планетою!» - пише Нікітюк під спеціальним відео.

Напередодні, 8 березня, охоплену війною Україну потрясла нова трагедія. У Миколаївській області на Кіровоградській трасі Н-14 російські окупанти розстріляли мікроавтобус, який перевозив виховательок дитячого будинку.

Автобус був маркований знаками Червоного Хреста. У ньому знаходилися жінки, які повинні були змінити своїх колег в дитячому будинку.

Нагадавши, Дантес вирішив відрощувати волосся і показав, як виглядає зараз.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва нагадала українцям, яким був День незалежності, і дала обіцянку бійцям ЗСУ.

Також Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес підвів підсумки 10 діб війни, жахливі кадри.