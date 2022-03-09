Як пише Politeka.net, українці захищаються від окупаційних військ Росії 14-ту добу. Володимир Путін ще 24 лютого оголосив війну Україні, після чого віддав наказ про повномасштабний наступ. Російська співачка з українським корінням Наташа Корольова відтоді не виходила на зв'язок. Як повідомляє "Сегодня", зірка виїхала з Росії.

За деякими джерелами, зірка попрямувала в Майамі, США, де живе її мама. Варто відзначити, що її чоловік Тарзан продовжує активно з'являтися на публіці в Москві.

Раніше ми повідомляли, що російська співачка Алла Пугачова разом з чоловіком гумористом Максимом Галкіним і дітьми Поїхали з Росії. Їх помітили в аеропорту "Внуково" 28 Лютого.

Нагадаємо, Брежнєва, Лобода, Меладзе, Галкін та інші зірки закликали до миру: "Не може бути виправдань війні!"

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