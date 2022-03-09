Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, встигла вилетіти з України під час обстрілів окупантів. Тим не менш, артистка повністю підтримує ЗСУ, українців і намагається допомогти на відстані. Також зірка не стримується, висловлюючись в соціальних мережах.

"Роздуми про зашкварні півтони. У 2014 році вибрати свою країну для артиста було важким кроком, як ми всі пам'ятаємо. Мало кому це було»під силу". Були складні і проблемні часи. Але вам було по*ую... коли закінчилися Російські концерти, настали складні часи і у вас. Вже нікуди бігти.

Спроба перефарбуватися зашкалює! Робіть справи не для поста в Instagram, не відволікайтеся від порятунку своєї заблукалої душі, нам все одно на весь цей контент. Кращий детектор брехні-це народ. Він сам вирішить хто і чий. Слава Україні!» - висловитися Кароль.

Раніше Кароль виклала незвичайний пост у своєму Instagram, який присвятила Міжнародному жіночому дню і святу весни – 8 березня.

Як видно, Твань опублікувала своє фото і кадр з війни з квітучими червоними тюльпанами. На фотографії співачка позує вся в чорному, на ній немає яскравого макіяжу, а волосся розпущене. При цьому обличчя виглядає як ніби заплаканим.

Нагадавши, Єфросиніна показала, як українським жінкам доводиться боротися за своє життя: "це сила і міць!".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк звернулася до українських жінок:"вже не існує такого поняття як слабка стать".

Також Politeka писала, що Переможниця "Холостяка" Ульянова з букетом в руках привітала з 8 березня з укриття:"ми повинні залишатися сильними".