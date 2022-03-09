Кароль продолжает высказываться против войны, а также серьезно пристыдила артистов за их попытки "переобуться".

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, успела вылететь из Украины во время обстрелов оккупантов. Тем не менее, артистка полностью поддерживает ВСУ, украинцев и старается помочь на расстоянии. Также звезда не сдерживается, высказываясь в социальных сетях.

«Размышления про зашкварные полутона. В 2014 году выбрать свою страну для артиста было тяжелым шагом, как мы все помним. Мало кому это было «под силу». Были сложные и проблемные времена. Но вам было по*ую… когда закончились российские концерты, настали сложные времена и у вас. Уже некуда бежать.

Попытка перекраситься зашкаливает! Делайте дела не для поста в Инстаграм, не отвлекайтесь от спасения своей заблудшей души, нам все равно на весь этот контент. Лучший детектор лжи – это народ. Он сам решит кто и чей. Слава Украине!» - высказалась Кароль.

Ранее Кароль выложила необычный пост в своем Instagram, который посвятила Международному женскому дню и празднику весны – 8 марта.

Как видно, Тина опубликовала свое фото и кадр с войны с цветущими красными тюльпанами. На фотографии певица позирует вся в черном, на ней нет яркого макияжа, а волосы распущены. При этом лицо выглядит как будто заплаканным.

Напомним, Ефросинина показала, как украинским женщинам приходится бороться за свою жизнь: "Это сила и мощь!".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк обратилась к украинским женщинам: "Уже не существует такого понятия как слабый пол".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова с букетом в руках поздравила с 8 марта из укрытия: "Мы должны оставаться сильными".