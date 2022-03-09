Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, успела вылететь из Украины во время обстрелов оккупантов. Тем не менее, артистка полностью поддерживает ВСУ, украинцев и старается помочь на расстоянии. Также звезда не сдерживается, высказываясь в социальных сетях.
«Размышления про зашкварные полутона. В 2014 году выбрать свою страну для артиста было тяжелым шагом, как мы все помним. Мало кому это было «под силу». Были сложные и проблемные времена. Но вам было по*ую… когда закончились российские концерты, настали сложные времена и у вас. Уже некуда бежать.
Попытка перекраситься зашкаливает! Делайте дела не для поста в Инстаграм, не отвлекайтесь от спасения своей заблудшей души, нам все равно на весь этот контент. Лучший детектор лжи – это народ. Он сам решит кто и чей. Слава Украине!» - высказалась Кароль.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Жизнь Зеленского под угрозой, в ОПУ рассказали о попытках покушения: "Главная цель для Путина"
Разрушения Ирпеня и Гостомеля показали из космоса: как выглядят города после обстрелов агрессора
Россияне выстроились в огромные очереди к банкоматам: «Не расходятся даже ночью»
Жена "Холостяка" Добрынина рассказала, как спасалась с мужем и сыном: "Взяли по два спортивных костюма..."
Ранее Кароль выложила необычный пост в своем Instagram, который посвятила Международному женскому дню и празднику весны – 8 марта.
Как видно, Тина опубликовала свое фото и кадр с войны с цветущими красными тюльпанами. На фотографии певица позирует вся в черном, на ней нет яркого макияжа, а волосы распущены. При этом лицо выглядит как будто заплаканным.
Напомним, Ефросинина показала, как украинским женщинам приходится бороться за свою жизнь: "Это сила и мощь!".
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк обратилась к украинским женщинам: "Уже не существует такого понятия как слабый пол".
Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова с букетом в руках поздравила с 8 марта из укрытия: "Мы должны оставаться сильными".