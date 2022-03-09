Відомий блогер, а зараз службовець у територіальній обороні Микита Добринін поділився своїми думками на другий день війни в Україні.

Як пише Politeka.net, популярний український блогер і колишній "Холостяк" Микита Добринін, який поповнив ряди терроборони, час від часу виходить на зв'язок з шанувальниками в Instagram. Так, цього разу шоумен поділився своїми думками щодо війни Росії проти України і звернувся до росіян, які продовжують вірити кремлівській пропаганді і мовчать про те, що відбувається.

"Почати війну заради уникнення війни - вищий ступінь кремлівської шизофренії. Путлер кричав наліво і направо про небезпеку НАТО для Росії. Я думаю, тут можна обійтися одним простим фактом. Війна в Україні триває два тижні, вмирають люди похилого віку, діти і жінки, руйнується інфраструктура, НАТО досі не закрило небо над Україною.

Якщо Путін реально прагнув загрози з боку цієї організації - лише тому що у нього в голові велика війна, всіх судить по собі, і це вже параноя. Чому він вирішив, що має право вриватися зі зброєю на територію сусідньої країни і диктувати свої умови? Просто тому що йому так захотілося?

Він не тільки пробує зруйнувати Україну, але вже точно руйнує Росію. Тільки ось наш народ розуміє, за що бореться, і готовий в найближчому майбутньому відбудовувати всі ці наслідки російського світу. Справжні сусіди, наші партнери, допомагатимуть.

А що з Росією? Практично весь світ проти неї, це ганебне клеймо назавжди очорнило її репутацію. Родичі кількох тисяч військових навіть не зможуть їх поховати, тому що для російського уряду краще витратитися на пересувні крематорії, ніж озвучити реальні масштаби втрат.

Якщо ви, росіяни, досі вважаєте, що ваша думка нічого не вирішує-прокиньтеся! Коли ви масово почнете вірити в себе і діяти — побачите результат. Ми за таким принципом зараз живемо і з кожним днем наближаємося до перемоги", - написав Добринін.

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