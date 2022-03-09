Известный блогер, а сейчас служащий в территориальной обороне Никита Добрынин поделился своими мыслями на второй день войны в Украине.

Как пишет Politeka.net, популярный украинский блогер и бывший "Холостяк" Никита Добрынин, который пополнил ряды терробороны, время от времени выходит на связь с поклонниками в Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился своими мыслями относительно войны России против Украины и обратился к россиянам, которые продолжают верить кремлевской пропаганде и молчат о происходящем.

"Начать войну ради избежания войны – высшая степень кремлёвской шизофрении. Путлер кричал налево и направо об опасности НАТО для России. Я думаю, здесь можно обойтись одним простым фактом. Война в Украине длится две недели, умирают старики, дети и женщины, рушится инфраструктура, НАТО до сих пор не закрыло небо над Украиной.

Если Путин реально стремался угрозы со стороны этой организации— лишь потому что у него в голове великая война, всех судит по себе, и это уже паранойя. Почему он решил, что имеет право врываться с оружием на территорию соседней страны и диктовать свои условия? Просто потому что ему так захотелось?

Он не только пробует разрушить Украину, но уже точно рушит Россию. Только вот наш народ понимает, за что сражается, и готов в ближайшем будущем отстраивать все эти последствия русского мира. Настоящие соседи, наши партнёры, будут помогать.

А что с Россией? Практически весь мир против неё, это позорное клеймо навсегда очернило её репутацию. Родственники нескольких тысяч военных даже не смогут их похоронить, потому что для российского правительства лучше потратиться на передвижные крематории, нежели озвучить реальные масштабы потерь.

Если вы, россияне, до сих пор считаете, что ваше мнение ничего не решает — очнитесь! Когда вы массово начнёте верить в себя и действовать — увидите результат. Мы по такому принципу сейчас живём и с каждым днём приближаемся к победе", - написал Добрынин.

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