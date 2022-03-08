Как пишет Politeka.net, победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Квиткова с Никитой Добрыниным воспитывает маленького сына Льва, во время вторжения оккупантов паре пришлось экстренно выехать, чтоб хоть как-то себя обезопасить.

В этот раз Квиткова рассказала, как они уезжали и живут сейчас в Украине, но не у себя дома. Также по словам девушки, возвращаться в Стори несколько непривычно после перерыва.

«Не знаю, как начать снимать снова такие истории. Я вижу, что происходит на дорогах, и это п*дец страшно. Я верю, что все это закончится скоро в нашу пользу. Просто представьте, как мы будем обнимать друг друга. Мы взяли по два спортивных костюма, документы, одежду малого, памперсы, и выехали.

Сейчас живем с родителями, всей семьей. Все будет хорошо, я верю и знаю. Пожалуйста берегите себя и родных» - пишет Квиткова.

Также певица Тина Кароль, которая все эти дни поддерживает украинцев и молится за Украину, выложила необычный пост в своем Instagram.

Как видно, Тина опубликовала свое фото и кадр с войны с цветущими красными тюльпанами. На фотографии певица позирует вся в черном, на ней нет яркого макияжа, а волосы распущены. При этом лицо выглядит как будто заплаканным.

Напомним, Ефросинина показала, как украинским женщинам приходится бороться за свою жизнь: "Это сила и мощь!".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк обратилась к украинским женщинам: "Уже не существует такого понятия как слабый пол".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова с букетом в руках поздравила с 8 марта из укрытия: "Мы должны оставаться сильными".