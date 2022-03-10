Геніальний український композитор Ігор Поклад, якому нещодавно виповнилося 80 років, разом зі своєю дружиною Світланою вже багато днів знаходяться в підвалі свого будинку в Ворзелі, і не виходять на зв'язок. Про це з посиланням на Дмитра Гордона повідомив музикант Віктор Павлік.

"З ними немає зв'язку! За уривками інформації, яка дійшла до нас, вони в поганому стані, і у них немає їжі і води. Дістатися туди зараз не представляється можливим", - йдеться в повідомленні.

Всіх, хто може хоч якось допомогти, дуже просять це зробити: «величезне прохання, якщо цей пост прочитають сусіди Ігоря Дмитровича або люди, у яких є можливість зайти до нього додому і допомогти йому, будь ласка, напишіть мені на пошту editor@gordonua.com з темою»Поклад". Буду дуже вдячний! Потрібно врятувати легенду і гордість України!»

Також повідомлення розмістила на своїй сторінці відома актриса Ольга Сумська.

Ігор Поклад - народний артист України, лауреат Шевченківської премії, Герой України. Він створив понад 150 творів, які стали "візитною карткою" України в усьому світі. Серед них - "Ой, летіли дикі гуси", "Зелен-клен", "Чарівна скрипка", "Тече вода", "Кохана", "Пісня про матір". Його пісні виконували Ніна Матвієнко, Руслана Лижичко, Софія Ротару, Назарій Яремчук та багато інших українських артистів.

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