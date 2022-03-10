Відомий український хореограф Дмитро Дікусар показав реалії свого нового життя, до якої він тільки звикає.

Як пише Politeka.net, танцюрист поділився новим кадром у своєму Instagram. З початком війни життя більшості українців кардинально змінилося. Дікусар виявився одним з багатьох чоловіків, хто не зміг у такий важкий для країни момент залишатися осторонь. Кілька днів тому хореограф показав себе у військовій формі і заявив про готовність захищати свою землю з автоматом в руках.

Зараз же Дікусар вирішив показати нові реалії свого бойового життя. Так, танцюрист опублікував фото чашки, наповненої патронами.

"Солдатська кава", - з гумором підписав знімок Дмитро.

Раніше багаторазовий учасник шоу "Танців з зірками" Дікусар підкреслив, що в Україні ніхто не хотів війни.

"Взяти в руки автомати нас змусили орки, в яких немає ні честі, ні совісті, ні людяності", - заявив танцюрист.

Він додав, що ворог бажає українцям смерті, проте наші військові готові відплатити російським їх же монетою. Танцюрист додав, що читає своїм товаришам по службі коментарі українців, які їх підтримують.

Нагадаємо, зірка" Танців з зірками " Дікусар звернувся до російських військових.

Як повідомляла Politeka, Дікусар поповнив лави українських захисників, пригрозивши росіянам.

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