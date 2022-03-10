Ілона Гвоздьова показала, як намагається триматися після того, як її будинок був зруйнований.

Ілона Гвоздьова є відомим хореографом, танцівницею і переможницею "Танців з зірками" в одному з сезонів, вона не приховує свої емоції від того, що відбувається в Instagram, передає Politeka.net. В цей раз Гвоздьова висловилася вже після того, як її будинок був зруйнований.

"Війна йде вже 14-й день! Я намагаюся бути корисною для свого оточення і суспільства, координую знайомих і намагаюся інформаційно реагувати на новини, але більшого я не в силах робити на жаль! Щоб не зійти з розуму я хочу почати записувати відео своїх тренувань, сподіваюся вони також і вам знадобляться. 🥺

Якщо ви мене підтримуєте, прошу вас поставити " + " в коментарях. Вірю серцем, що все буде Україна 🙏 💙 💛 танцювати, на жаль, поки не хочеться зовсім, але працювати над своєю фізичною формою вважаю дуже корисним заняттям для всіх нас. У здоровому тілі здорових дух! 🙏» - писати Гвоздьова.

Зазначимо, Київський будинок зірки" Танців з зірками " Ілони Гвоздьової зруйнували в результаті атаки російських окупантів. Хореограф емоційно звернулася до диктатора Володимира Путіна, чиї російські солдати зруйнували її будинок.

Ілона Гвоздьова пообіцявши, що в майбутньому вона відбудує будинок, а путінських військових "закопає у фундамент".

Знаменитість додала, що на цій землі її відтепер триматиме "ненависть до всього російського народу". Відомо, що будинок танцівниці постраждав через авіаудар. Сама вона стверджує, що жила в мирному районі, де поблизу немає стратегічних об'єктів.

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