Відома співачка Анастасія Приходько пожартувала над своїм колегою по цеху Олегом Винником.

Як пише Politeka.net, артистка розмістила жартівливе повідомлення у своїх сторіз.

В останні 15 днів українці особливо уважно стежать за новинами, а також за регулярними зверненнями представників влади. Так, особливою популярністю стали користуватися заяви радника президента України Олексія Арестовича, якому вдається заспокоїти людей навіть у такі важкі часи.

Приходько вирішила відзначити, що скоро популярність Арестовича перевищить популярність колишнього кумира багатьох українок-співака Олега Винника.

"Поки Винник в режимі тиші, Арестович нещадно краде його вовчиць", - написала співачка.

Варто відзначити, що «вовчицями» прийнято називати фанаток Винника.

З самого початку війни з Росією Приходько активно висвітлює події в Україні. Зокрема, напередодні вона показала, як жителі Мелітополя продовжують чинити опір російським окупантам, незважаючи на захоплення міста. Співачка підкреслила, що люди демонструють справжній дух України, опублікувавши відповідні кадри в своєму Instagram.

Нагадаємо, Настя Приходько показала справжній дух України.

Як повідомляла Politeka, Олег Винник знайшов важливі слова для українок.

Також Politeka писала, що Приходько емоційно звернулася до Kalush Orchestra, які їдуть на Євробачення.