Відома російська артистка Алла Пугачова відповіла на звинувачення в еміграції з Росії, виявилося, що у неї була поважна причина покинути країну.

Як пише Politeka.net, примадонна російської естради Алла Пугачова, яка нещодавно покинула свою країну, несподівано відповіла на свою нібито еміграцію. У своєму Instagram зірка опублікувала відео, в якому показала радість якогось священика через її від'їзд, а потім прокоментувала його слова.

На початку ролику священнослужитель радіє від'їзду Пугачової з Росії: "ви не помітили, як повітря очистилося? Пугачова назавжди покинула Росію. Господи, як я цього чекав!".

На це Алла Борисівна мовчати не стала і зухвало відповіла священику. "Канікули, відпустка і лікування не вважаються еміграцією. Повернуся - розберемося", - сказала артистка. Вона також пообіцяла прийти до церкви, де служить цей священик і помолиться за нього. Пугачова також назвала його богохульником.

Нагадаємо, Королева слідом за Пугачовою втекла з Росії: стало відомо, куди могла виїхати зірка.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк іронічно висміяла "успіхи" окупантів в Україні: "Поки нічого не робіть".

Також Politeka писала, що В оточенні Путіна розкол, з'явилися подробиці: "Вже шість олігархів...".