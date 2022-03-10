Как пишет Politeka.net, примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая недавно покинула свою страну, неожиданно ответила на свою якобы эмиграцию. В своем Instagram звезда опубликовала видео, в котором показала радость какого-то священника из-за ее отъезда, а затем прокомментировала его слова.
В начале ролике священнослужитель радуется отъезду Пугачевой из России: "Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал!".
На это Алла Борисовна молчать не стала и дерзко ответила священнику. "Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь – разберемся", - сказала артистка. Она также пообещала прийти в церковь, где служит этот священник и помолится за него. Пугачева также назвала его богохульником.
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Напомним, Королева вслед за Пугачевой сбежала из России: стало известно, куда могла уехать звезда.
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