Як пише Politeka.net, українська телеведуча новин на ТСН Марічка Падалко вийшла на зв'язок з шанувальниками і розповіла про те, що залишається в Києві, як і її чоловік Єгор Соболєв, а ось дітей вдалося вивезти.

У своєму Instagram Марічка виклала фото своєї кішки і розповіла, як вона втекла на півдорозі з Києва, однак, змогла повернутися додому. "Що я тоді пережила, знаючи, що везу дітям кращого друга і як гіша прийшла, я якось напишу окремо. Але поки це був самий радісний момент за останні два тижні і в останній раз, коли я плакала. Більше не можу. Щоб не відбувалося", - поділилася телеведуча.

Також Падалко розповіла, що їй вдалося відвезти дітей у Львівську область: "Мої діти, які зараз у Львівській області, мужньо переносять розлуку з батьками, хоча найменша виявилася до цього не готова".

За словами Марічки, вона більше не плаче, тому що послухала пораду свого американського колеги.

"Один з редакторів американського каналу, з якими я зараз багато спілкуюся: "Не плачте, дайте світу зараз виплакати ваші сльози за вас, а вам потрібні сили для перемоги". Це власне те, що я зараз відчуваю – бути мужнім, бути сильним, наближати перемогу кожен на своєму місці. Все інше - потім", - написала телеведуча.

Нагадаємо, Дружина "Холостяка" Добриніна показала, чому важливо триматися разом: "Правда завжди переможе брехню!".

Як повідомляла Politeka, Чоловік телеведучої "1+1" Марічки Падалко взяв до рук зброю: "Він вже давно не депутат, не має значення, хто є хто".

Також Politeka писала, що Ведуча "1+1" Падалко поділилася особливим кадром з чоловіком: "Наше останнє фото перед...".