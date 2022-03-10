Як пише Politeka.net, популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва нещодавно здивувала всю країну - її знімки з волонтерського штабу, на яких вона чистить картоплю зі звичайними жінками, облетіли соцмережі. У своєму Instagram знаменитість опублікувала відеозвернення, в якому розповіла, що насправді в Києві і вірить в ЗСУ.

Також Даша підтримала українських воїнів, звернувшись до них з емоційним посланням. "Хлопці, які нас захищають, ми бажаємо вам сил, ми бажаємо вам рівноваги, і дуже чекаємо Вас вдома. Повертайтеся скоріше живими", - сказала співачка у відеозверненні.

У підписі до відео Астаф'єва написала: "Я пишаюся тим, що залишаюся в рідному місті в такі важкі часи! Я з гордістю залишаюся тут, тому що відчуваю, як я потрібна, кожну мить. Пам'ятаю кожен погляд людей, яких бачу зараз, ходячи по місту. Я назавжди запам'ятаю "дякую" тих, хто приймає з моїх рук допомогу. Завжди буду вдячна тим, хто береже нас і молиться за наше життя. Хто прихистив нас і дбав про наше життя. Українці - безсмертна, велика нація! Наша країна сьогодні - це новий сюжет коміксів Marvel, навіть не сумнівайтеся".

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