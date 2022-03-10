Популярна актриса Анна Саліванчук останнім часом рідше розповідає про себе і робить акценти на українському суспільстві, висловлює свою позицію без хвилювань і багато спілкується з аудиторією, пише Politeka.net. Цього разу вона прдеставила уривок незвичайної розмови між громадянами України і РФ.

""Будете їсти мох": у Мережу злили розмову українця з росіянином про втрати РФ в Україні та наслідки війни.

Саня, ти розумієш, нас Європа упакувала такою зброєю, що якщо ти їдеш навіть на танку, простий Микола з кущів натискає на кнопку-і вас всіх немає. Ти розумієш? Подивися, як палять колони. А ще є така штука як Байрактар. Вона літає на висоті 8 кілометрів 24 години. І просто тихенько скидає бомби. І розлітаються ваші кишки по деревах. Воронам є що їсти, - каже українець» - цитує уривок діалогу Саліванчук.

Також у своєму Instagram Марічка Падалко виклала фото своєї кішки і розповіла, як вона втекла на півдорозі з Києва, однак, змогла повернутися додому. "Що я тоді пережила, знаючи, що везу дітям кращого друга і як гіша прийшла, я якось напишу окремо",-поділилася телеведуча.

Нагадавши, Дружина "Холостяка" Добриніна показала, чому важливо триматися разом: "Правда завжди переможе брехню!".

Як повідомляла Politeka, Чоловік телеведучої" 1 + 1 "Марічки Падалко взяв до рук зброю:"він вже давно не депутат, не має значення, хто є хто".

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