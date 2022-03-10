Популярная актриса Анна Саливанчук в последнее время реже рассказывает о себе и делает акценты на украинском обществе, высказывает свою позицию без волнений и много общается с аудиторией, пишет Politeka.net. В этот раз она прдеставила отрывок необычного разговора между гражданами Украины и РФ.

«"Будете есть мох": в сеть слили разговор украинца с россиянином о потерях РФ в Украине и последствиях войны.

Саня, ты понимаешь, нас Европа упаковала таким оружием, что если ты едешь даже на танке, простой Николай из кустов нажимает на кнопку – и вас всех нет. Ты понимаешь? Посмотри, как жгут колонны. А еще есть такая штука как Байрактар. Она летает на высоте 8 километров 24 часа. И просто тихонько сбрасывает бомбы. И разлетаются ваши кишки по деревьям. Воронам есть что кушать, - говорит украинец» - цитирует отрывок диалога Саливанчук.

Также в своем Instagram Маричка Падалко выложила фото своей кошки и рассказала, как она сбежала на полпути из Киева, однако, смогла вернуться домой. "Что я тогда пережила, зная, что везу детям лучшего друга и как Гиша пришла, я как-то напишу отдельно", - поделилась телеведущая.

Напомним, Жена "Холостяка" Добрынина показала, почему важно держаться вместе: "Правда всегда победит вранье!".

Как сообщала Politeka, Муж телеведущей "1+1" Марички Падалко взял в руки оружие: "Он уже давно не депутат, не имеет значение, кто есть кто".

Также Politeka писала, что Ведущая "1+1" Падалко поделилась особенным кадром с мужем: "Наше последнее фото перед...".