Як пише Politeka.net, популярна українська блогерка і переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова вирішила показати, як вона виглядає зараз, після всіх хвилюючих подій в Україні. Дівчина не стала робити з себе ідеальну і приховувати недоліки.

Як відомо, Даша залишилася вдома і відмовилася тікати з України, тому публікує нові кадри не так часто. Більше уваги дівчина приділяє інформації про те, що відбувається в містах. Зараз ситуації залишаються дуже напруженими на гарячих точках.

"Відділення ПриватБанку. Раптом забули як я виглядаю! А це я, з прищем на носі їду за продуктами» - пише Ульянова і показує, як вона виглядає зараз, після безсонних ночей.

Ми також писали, Даша Ульянова незважаючи на складну ситуацію Києва, залишається в столиці і час від часу виходить на зв'язок з шанувальниками. Так, цього разу дівчина опублікувала милі кадри з букетом тюльпанів в руках, правда, знімки були зроблені в бомбосховищі.

На фотографіях Даша зображена, сидячи на стільчику і притискаючи до себе красивий букет. На ній проста зручний одяг, на обличчі немає макіяжу, а волосся зібране в недбалий хвіст.

Нагадавши, Даша Астаф'єва, яка залишилася в Києві, емоційно звернулася до українців:"навіть не сумнівайтеся".

Як повідомляла Politeka, У Олега Винника з'явився "конкурент", Приходько підколола: "краде його"вовчиць".

Також Politeka писала, що Пономарьов і Влад Яма потролили вимоги Росії до України: "я привезу!".