Як пише Politeka.net, популярний український виконавець Макс Барських, які довгий час працював і виступав у Росії, сьогодні, 10 березня, зробив заяву. Артист записав відеозвернення, в якому офіційно заборонив використовувати його музику на території РФ.

"Я офіційно забороняю використовувати мою музику на території РФ в будь-якому вигляді, всім радіостанціям, телеканалам, фільмам і серіалам де вона звучить в якості саундтреків! Я не хочу, щоб моя музика звучала в країні, що розв'язала війну в Україні! Я так само вилучаю весь каталог своїх пісень з цифрового простору РФ. Пропоную всім українським артистам зробити теж саме!", - заявити Макс Барських.

У коментарях до відео українці почали захоплюватися рішенням артиста, його дякують за громадянську позицію. "Дякую за позицію", "Головне залишатися людиною", "Чоловічий вчинок", "Ніколи не була вашою фанаткою, але зараз топ", "Ми з тобою, все буде Україна", "Красунчик. Нехай Баскова слухають. Чекаємо в Німеччині", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Макс Барських відповів, Чому не поверне гроші за скасовані концерти в Росії: "Вони йдуть на...".

Як повідомляла Politeka, Барських новим відео зворушив навіть Нікітюк і Полякову: "У нас ще будуть мирні дні".

Також Politeka писала, що Макс Барських записав важливе звернення до росіян, повернувшись в Україну: "Росія, очнись!".