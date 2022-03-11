Як передає Politeka.net, відома хореограф, танцівниця та переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова різко висловилася щодо деяких артистів.

«Огидно дивитися на колишніх українських артисток, які тільки після того, як їм прищемили жопу, почали виставляти жалюгідні сторіс і пости! Сподіваюся, скоро вони перестануть збирати стадіони і відповідатимуть за мовчання і смерті наших дітей!!!» - написала вона в сторіс.

Нагадаємо, будинок зірки "Танців з зірками" Ілони Гвоздьової був зруйнований в результаті атаки російських окупантів. Після цього хореограф емоційно звернулася до диктатора Володимира Путіна, чиї російські солдати зруйнували її будинок.

Також Гвоздьова розповідала, що в умовах війни намагається бути корисною для свого оточення і суспільства, координуючи знайомих і намагаючись інформаційно реагувати на новини. Також вона почала записувати відео своїх тренувань, в надії, що вони комусь можуть стати корисними.

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