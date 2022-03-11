Відомий український ведучий і шоумен Григорій Решетник у важкий для країни час вирішив підтримати українців сильними словами.

Як пише Politeka.net, ведучий шоу "Україна має таланти", "Холостяк" та інших проектів поділився у своєму Instagram новими надихаючими рядками.

Решетник ще до війни час від часу публікував вірші власного авторства. Однак, якщо раніше вони були присвячені любові і сім'ї, то зараз ведучий вирішив писати на більш важкі теми.

Його новий твір виявився присвячений тяготам війни. Втім, в останніх абзацах Решетник вирішив нагадати українцям про те, що ми здатні подолати будь-які труднощі. Наприкінці він пише про те, що коли українці дочекаються квітня, всі жахи війни будуть позаду. (Повний текст вірша наводимо нижче).

На творчість чоловіка відгукнулася Христина Решетник. На її думку, слова Григорія про припинення війни повинні стати пророчими.

"Вірш перемоги. Любов моя, ти вселяєш віру і надію! І нехай твоє пророцтво здійсниться", - написала вона.

Вже не пишуться вірші та рими красиві

Вже не хочеться плакати - сліз вже нема

Бо коли гинуть діти, вагітні невинні

Настає в наших душах глибока пітьма



Ми чекали на весну, на сонце багряне

Ми чекали на радість і вічну любов

Не чекали лиш ми, що прийдуть росіяни

Ба проллється на нашій землі їхня кров



Бо ми сильна країна, де живуть лиш герої

Бо ми нація справжніх, сміливих людей

Ми здолаємо нечисть і від нашої зброї

Поповзуть оті свині за межі очей



Дочекаємось квітня, настане Великдень

Ми зберемося разом в домівках своїх

І відтоді не буде табу та обмежень

Буде гордість, кохання та радісний сміх.

Нагадаємо, ведучий "Україна має талант" Решетник сказав, як назве свого четвертого сина.

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