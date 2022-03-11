Як передає Politeka.net, Сергій Лазановський після перемоги на шоу "Голос країни" активно вів соціальні мережі, а в останні дні також намагався спілкуватися з шанувальниками. Тим не менш, деякі користувачі мережі пишуть образливі промови молодій людині, адже він зараз не на передовій.



Не бажаючи терпіти образи, Лазановський висловився в сторі:

"Скажу те, про що вже накипіло. Та мені боляче сидіти в теплі, поки хтось сидить в окопі! Тому я піднімаю свою * опу і намагаюся максимально забезпечити теплом тих, хто в окопі сидить, допомогти людям, які шукають будинок, одяг і харчування!

Я не знаю, як пояснити деяким особистостям, що не всіх беруть воювати! У мене немає жодного досвіду тримання зброї в руках! І мені сказали відразу: я просто готове м'ясо. Щоб не плутатися ні в кого під ногами, я можу зайнятися корисним волонтерством. Так сталося за обставинами і за станом здоров'я, що на службу я піти не зміг, соррі. Хоча корю себе дуже сильно і ще більше зневажаю своє життя.

І ще раз, якщо хтось ще хоче квакнути в мою сторону, то розверніться в бік російського корабля!» - висловився Лазановский.

А ще недавно, в мирний час, Лазановський похвалився стильним образом на новому фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі він постав перед камерою в спортивному костюмі блакитного кольору. Свій образ він доповнив білими кросівками, які відмінно розбавили блакитний колір.

Нагадавши, Ілона Гвоздьова відчепила екс-українських артисток і попередила про відплату: "гидко дивитися"

Як повідомляла Politeka, Тіні Кароль дісталося від гострої на язик Насті Приходько: "перевзуваєшся зараз ти"

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як допомагає українцям зі своєю командою: "кожен з нас важливий"