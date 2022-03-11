Как передает Politeka.net, Сергей Лазановский после победы на шоу "Голос країни" активно вел социальные сети, а в последние дни также старался общаться с поклонниками. Тем не менее, некоторые пользователи сети пишут оскорбительные речи молодому человеку, ведь он сейчас не на передовой.



Не желая терпеть оскорбления, Лазановский высказался в Стори:

«Скажу то, про что уже накипело. Да мне больно сидеть в тепле, пока кто-то сидит в окопе! Поэтому я поднимаю свою *опу и стараюсь максимально обеспечить теплом тех, кто в окопе сидит, помочь людям, которые ищут дом, одежду и питание!

Я не знаю, как объяснить некоторым личностям, что не всех берут воевать! У меня нет ни одного опыта держания оружия в руках! И мне сказали сразу: я просто готовое мясо. Чтобы не путаться ни у кого под ногами, я могу заняться полезным волонтерством. Так случилось по обстоятельствам и по состоянию здоровья, что на службу я пойти не смог, сорри. Хотя корю себя очень сильно и еще больше презираю свою жизнь.

И еще раз, если кто-то еще хочет квакнуть в мою сторону, то развернитесь в сторону российского корабля!» - высказался Лазановский.

А еще недавно, в мирное время, Лазановский похвастался стильным образом на новом фото на своей странице в Инстаграм. На кадре он предстал перед камерой в спортивном костюме голубого цвета. Свой образ он дополнил белыми кроссовками, которые отлично разбавили голубой цвет.

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