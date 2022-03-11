Як пише Politeka.net, Alyona Alyona - популярна реп-виконавиця з України. Артистка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться багатьом цікавим. У новій публікації зірка показала, чим відрізняються росіяни і українці.
"Перегорніть вправо і пишіть свої варіанти в коментарях - чим ще ми відрізняємося", - запропонувала написати свої варіанти артистка фанатам.
Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Останнє прямо супер-клас"," а ще на тризубі написано слово "воля", "чудове повідомлення, спасибі", "Слава Україні, Героям Слава, ми переможемо, нас не зламати, тільки вперед", "Шедеврально", "їх багато, а ми могутні", " на гербі України написана ВОЛЯ!", "Білоруси з вами всім серцем", "у нас є своя думка, а у них тільки зомбоящик".
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