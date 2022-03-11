Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко ( Потап) - успішний український артист. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. Потап опублікував нове відео в Instagram, де показав, що зробили окупанти в Луцьку.

На кадрах, які опублікував Потап, можна побачити момент попадання ракети.

"Луцьк! Під атакою ! Російські бомби... Ми вистоїмо!",- написав Потап.

Фанати подивилися ролик більше 110 тисяч разів і написали коментарі:

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"Ангел-Хранитель, закрий своїм крилом від цієї нечисті. Боже, допоможи нам", "Господи, помилуй нас", " люди вмирають, а світ мовчить ...", "Молодець Олексію, що все висвітлюєте", " Волинь моя! Моя краса! Земля моя..Сонячна!", "Боже, коли це скінчиться", " сьогодні у нас знову був цей жах. 4 загиблих 6 поранених. Мій рідний Луцьк...".

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