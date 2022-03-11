Як пише Politeka.net, Руслана - успішна українська співачка, яка перемогла на "Євробаченні". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу звернулася до світової громадськості.

"Параноя Путіна не знає меж! Він готує теракт на Чорнобильській АЕС! Світ закрийте небо! Роза Вітрів віднесе радіоактивну речовину, що немає меж! Вимагайте від політиків рішучої дії! Інтернет війська, підключайтеся!",- написала Руслана в публікації.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Спасибі Руслана!! Я навіть не можу покласти це в голову. Що далі? Путін хворий, його потрібно зупинити!", "Спасибі за твою роботу, Руслана", "Господи спаси Україну і зупини зло".

Нагадаємо, зірка "Євробачення" Руслана приголомшила пророчими кадрами

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Євробачення" Руслана з гучномовцем вийшла на Майдан, зворушивши українців

Також Politeka писала, що політична кар'єра зірки" Євробачення " Руслани зазнала краху, співачка пояснила чому



