Як пише Politeka.net, популярний український виконавець Сергій Бабкін, який родом з Харкова, вийшов на зв'язок з шанувальниками в Instagram. У своєму пості артист розповів про концерти, які в ці дні повинні були відбутися в Києві та Харкові.

"Зараз про такі речі навіть говорити соромно. Ще тільки місяць тому в цьому був якийсь сенс і це було важливо, а тепер ні. Якщо чесно, зовсім не важливо. І це нормально. У кожного з нас багато що мало відбутися. Плани були різноманітними і яскравими. Але зараз не про це. Сьогодні 12 березня. Сьогодні мав відбутися концерт у моєму рідному Харкові. Презентація нового альбому КОСМОТАТО. А вчора мав бути такий же виступ у Києві", - поділився Сергій.

Він також пообіцяв українцям обов'язково відіграти заявлені концерти після перемоги України в цій війні. "Ці концерти ми зіграємо в найближчому майбутньому. Все буде Україна! Всі придбані квитки залишаються дійсними. Обіймаю вас всіх! Слава Україні!", - додавши Бабкін.

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