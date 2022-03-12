Як пише Politeka.net, популярна хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова вирішила підтримати українців і опублікувала кумедне відео, в якому потролила путінську пропагандистку Скабєєву.

У ролику Ілона стоїть на кухні і щось смажить на сковорідці і в цей час за кадром чути голос путінської пропагандистки Скабєєвої, яка пояснює росіянам, що "Паляниця" – це клубніка.

На це Гвоздьова відреагувала вельми забавно, вона процитувала слова бабусі з вірусного відео в соцмережах: "Боже, яке скінчене".

"Трохи гумору для настрою. Все буде Україна. Перемога за нами", - підписала веселий ролик хореограф.

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