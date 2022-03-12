Відома телеведуча Леся Нікітюк посміялася над російськими блогерами, які переживають через блокування Instagram на території країни-агресора.

Як пише Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка активно волонтерить, вийшла на зв'язок з шанувальниками і в черговий раз посміялася на росіянами.

Так, тепер телезірка опублікувала чорну картинку з веселим написом: "На даний момент російські блогери прощаються з Instagram. Безробітні знову стали безробітними".

Таким чином Леся поглумилася над росіянами і особливо на блогерами з мільйонними аудиторіями, яким блокують доступ до популярної соцмережі Instagram.

Треба сказати, що шанувальники підтримали Нікітюк у коментарях до фото, теж радіючи "великому горю" росіян через блокування соцмережі.

До слова, рішення про заборону на території країни-агресора соцмереж Facebook і Instagram прийняв обмежує все в Росії орган Роскомнадзор. А ось соцмережа TikTok сама пішла з російського ринку.

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