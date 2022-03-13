Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка встигла вилетіти з України під час обстрілів військ РФ, зараз активно підтримує шанувальників і колег, а також бере участь у мирних акціях. Артистка цього разу показала невеликий фотозвіт.
"Українці мають право на самоідентифікацію. Кожна дитина в світі має право на щасливе життя.
Вбиваючи дітей-вбивають націю! Ми цього не допустимо, не дозволимо ніколи. Тільки в єдності ми можемо досягти свободи для наших дітей, свободи вибору для наших націй, адже ми вільні! #standwithukraine " - висловилася Твань під кадрами, на яких під прапорами нашої країни вийшла на мирну акцію з іншими громадянами.
Раніше ми писали, українська співачка Настя Приходько відреагували на нещодавню заяву своєї колеги Тіни Кароль, яка висловилася про колег, які не припинили виступати в Росії після 2014 року.
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"О! Тіна прокинулася! А чого ти не говорила Це Потапу в обличчя, коли він штани в Кремлі знімав, а мило сиділа з ним поруч у кріслі? Монатику цемки посилала, Дорофєєвої оди співала! Пізно вже тобі Тіна вступати в цей бій ... треба було раніше говорити. Перевзуваєшся зараз ти», - висловилася Настя Приходько.
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