Як пише Politeka.net, популярна співачка Аліна Гросу вийшла на зв'язок з шанувальниками в Instagram і розповіла, що вона і її сім'я залишається в Україні. Також артистка поділилася своїми думками про те, що думаємо про те, що відбувається і зізналася, що рятується творчістю.

"Трохи роздумів на сьогоднішній день. Життя у всіх у нас одна, але вона зараз ніби стоїть на паузі. Не кажучи про тих, хто взагалі знаходиться в небезпеці. А хто зміг виїхати, хто в Західній Україні або в Європі, все одно на паузі.

Живеш тим моментом, коли все скінчиться. Допомагаєш, чим можеш, віриш і знаєш, що все буде добре. Швидкий. Але саме зараз не дозволяєш собі ні на мить відволіктися від страждань. Від емпатії до людей. Я і мої близькі допомагаємо біженцям. Ну а ще я живу творчістю, тому що без нього не можу. Часом я собі дозволяю викладати пісні і вірші. Але не тут в Instagram, тут соромно, тут я боюся, що вони будуть кого-небудь дратувати. Тут не до того.

Я викладаю їх у возі, бо там як мій щоденник. Мої думки. Якщо захочете трохи краще мене дізнатися, як творчу особистість-заходьте в гості. В Instagram я буду залишатися зараз, але простою дівчиною, не блогером, не співачкою, не актрисою. А звичайною дівчиною, яка так само, як і ви чекає щасливого часу. А ще ми залишаємося в Україні. Я, мої близькі, моя сім'я тут. Чи живемо ми звичайним життям? Звичайно, ні...", - написала Аліна в соцмережі.

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