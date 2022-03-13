Как пишет Politeka.net, популярная певица Алина Гросу вышла на связь с поклонниками в Instagram и рассказала, что она и ее семья остается в Украине. Также артистка поделилась своими мыслями о том, что думаем о происходящем и призналась, что спасается творчеством.

"Немного раздумий на сегодняшний день. Жизнь у всех у нас одна, но она сейчас как будто стоит на паузе. Не говоря о тех, кто вообще находится в опасности. А кто смог уехать, кто в Западной Украине или в Европе, все равно на паузе.

Живешь тем моментом, когда все кончится. Помогаешь, чем можешь, веришь и знаешь, что все будет хорошо. Скоро. Но именно сейчас не позволяешь себе ни на миг отвлечься от страданий. От эмпатии к людям. Я и мои близкие помогаем беженцам. Ну а еще я живу творчеством, потому что без него не могу. Порой я себе позволяю выкладывать песни и стихи. Но не здесь в Инстаграме, здесь стыдно, здесь я боюсь, что они будут кого-нибудь бесить. Здесь не до того.

Я выкладываю их в телеге, потому что там как мой дневник. Мои мысли. Если захотите немного лучше меня узнать, как творческую личность – заходите в гости. В Инстаграме я буду оставаться сейчас, но простой девушкой, не блогером, не певицей, не актрисой. А обычной девушкой, которая так же, как и вы ждёт счастливого времени. А еще мы остаемся в Украине. Я, мои близкие, моя семья здесь. Живем ли мы обычной жизнью? Конечно, нет…", - написала Алина в соцсети.

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