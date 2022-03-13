Никита Добрынин показал, как теперь выглядят его будни и как изменилась его жизнь.

Как пишет Politeka.net, не так давно победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Квиткова решила рассказать, как сейчас она живет с родственниками и ребенком, а ее муж отправился на защиту страны. Сейчас многие звезды не оставили родную Украину и высказывают свою гражданскую позицию.

В этот раз телеведущий Никита Добрынин поделился кадром, как он в военной форме и с оружием позирует на фоне украинского флага. Отметим, также мужчина написал, что готов сделать все, чтоб его маленький сын жил в безопасности и гордился родителями и страной.

«Бог тебя охраняет! Молимся за вас, ребята!!!!; Один из всех холостяков настоящий мужчина, настоящий защитник) Слава Украине, Слава Богу, Героям Слава 🙏; 🙏🏻спасибо вам сердечное! Берегите себя и возвращайтесь живыми, пожалуйста🙌❤️; Спасибо, что защищаете нас. Берегите себя!🇺🇦❤️; Спасибо! Что не сбежали, не скрылись, а действительно защищаете страну, защищаете нас. Будьте благословенны, храни Вас Бог и вашу семью!!!🙏».

Ранее Даша также заговорила о серьезной травме своего мужа. Как известно, Никита Добрынин не остался в стороне и также стал на защиту своей родины, не желая отсиживаться дома без дела.

«Никита поранил палец почти до кости. Хорошо, что нашли где зашить! Что насчет меня? Я держусь и вам советую. Благодарю каждый день, когда мы открываем глаза и видим семью. Самое главное – это держать себя в руках» - рассказывает Даша.

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