Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка залишилася в Києві і разом з тисячами українців ховається від бомбардувань в метро, записала надривне відеозвернення. У своєму Instagram зірка опублікувала відео, в якому англійською мовою звернулася до американського президента Джо Байдену. А в підписі до публікації двічі тегнула сторінку американського лідера в соцмережі.

"Друзі, моє звернення президента Байдена @potus і лідерів Європи. Привіт, світ! Мене звати Наталя. Я - співачка і продюсер, але зараз це не має ніякого значення. Що зараз важливо, так, це Україна. Я - це Україна. І я насправді дуже і дуже пишаюся цим. Весь світ побачив яка у нас велична нація. Світ захоплюється і аплодує нам, але я хочу звернутися до Президента Байдену @potus і лідерів європейських держав.

Будь ласка, не аплодуйте! Це не шоу! Це не спектакль! Це справжня війна, в якій солдати, жінки і діти вмирають на вулицях, гинуть у своїх будинках. Я звертаюся до вас, будь ласка, зробіть все, що у ваших силах, щоб зупинити цю війну. Тепер. Сьогодні. Будь ласка, зробіть це! Ми потребуємо ваших рішучих дій. Тепер. Завтра вже може бути занадто пізно, тому що це війна проти всього світу! Будь ласка, Врятуйте наше життя!", - сказати Наталія Могилевська у своєму зверненні і в підписі до відео.

Нагадаємо, Сумська захопилася силою духу українців, які влаштували бунт на вулиці: "Протримаєтеся, милі наші!".

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