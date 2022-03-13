Как пишет Politeka.net, Алан Бадоев - успешный клипмейкер и режиссёр из Украины, он сразу же поддержал родную страну, когда на нее напали войска РФ. Мужчина не молчит и активно делится своим мнением в Инстаграм.

«Невероятное мужество демонстрирует Херсон! Эти люди так сильны, в каждом человеке будто десять душ, столько воли. Я бесконечно горжусь вами, низкий поклон вам ❤️🇺🇦 Только так можно сломать дух врага! Это действеннее чем оружие.

Украинские люди мирно выражают свою волю, свою принадлежность даже тогда, когда на них развёрнуты танки и дула автоматов.

Это настоящий сюрреализм-быть на своей земле, окружёнными русскими «спасителями», а по факту оккупантами, страшно представить, как эти солдаты проживут свою жизнь, как будут спать вспоминая убитых людей. Сегодня Херсон это вдохновение и пример!» - делится мыслями Бадоев.

Ранее Алан Бадоев призвал коллег и артистов из РФ не молчать о ситуации, быть внимательными у происходящему.

"Мои друзья, коллеги, артисты, люди, которых уважаю я и которые уважают меня… Те, кто живет в России, пришло время сказать свое слово. Вы и есть Россия и ее поступки. Это тоже вы» - написал Бадоев и обратил внимание на флешмоб, смысл которого высказаться против агрессии РФ в адрес Украны".

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