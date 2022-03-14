Відома українська кулінар і ведуча проекту "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла про те, як її маленька дочка змусила її пишатися своїм вчинком.

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася розповіддю у своєму Instagram.

Як і багатьом іншим українцям, Мартиновській довелося покинути своє житло через війну в країні. Шеф-кухар переїхала зі своєю маленькою донькою-вірою. Однак, навіть зараз вони обидві не забувають про те, щоб допомагати Україні.

«Віра. Вранці покликала мене в кімнату зі словами: "Мамо, я хочу розповісти тобі один мій секрет"… – говори, рідна! - кожен день я розчісую волоссячко Ванесси і вона мені дає за це 100 крон. Ми придумали цей бізнес, щоб допомогти тобі збирати кошти і щоб Україна перемогла...". Сльози гордості, відчаю, щастя, печалі одночасно полилися градом", - розповіла Мартиновська.

Вона уточнила, що Ванесса-дочка подруги, у якої вони зупинилися.

Українці бурхливо відреагували на цю історію.

"До сліз!", "Після таких слів Україна зобов'язана перемогти", "така маленька, а таке величезне серце! Олечка, ви молодець і приклад для багатьох", "спасибі Олечка, Я так рада що ви з Верунчиком в безпеці", - пишуть люди.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" нагадала українцям про головне в неспокійний час.

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