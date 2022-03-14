Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася розповіддю у своєму Instagram.
Як і багатьом іншим українцям, Мартиновській довелося покинути своє житло через війну в країні. Шеф-кухар переїхала зі своєю маленькою донькою-вірою. Однак, навіть зараз вони обидві не забувають про те, щоб допомагати Україні.
«Віра. Вранці покликала мене в кімнату зі словами: "Мамо, я хочу розповісти тобі один мій секрет"… – говори, рідна! - кожен день я розчісую волоссячко Ванесси і вона мені дає за це 100 крон. Ми придумали цей бізнес, щоб допомогти тобі збирати кошти і щоб Україна перемогла...". Сльози гордості, відчаю, щастя, печалі одночасно полилися градом", - розповіла Мартиновська.
Вона уточнила, що Ванесса-дочка подруги, у якої вони зупинилися.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
ГУР Міноборони України оприлюднив нові втрати окупантів: "Найбільше підбили..."
Окупанти обстріляли евакуаційний поїзд, в «Укрзалізниці» повідомили деталі: «Від завданих ушкоджень…»
Стало відомо про серйозну проблему окупантів: не лише неправильно складені парашути
Потап показав жах, який створили росіяни в Луцьку: "Господи..."
Українці бурхливо відреагували на цю історію.
"До сліз!", "Після таких слів Україна зобов'язана перемогти", "така маленька, а таке величезне серце! Олечка, ви молодець і приклад для багатьох", "спасибі Олечка, Я так рада що ви з Верунчиком в безпеці", - пишуть люди.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" нагадала українцям про головне в неспокійний час.
Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко зважився на радикальні зміни зовнішності.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво вперше показав своїх рідних брата і сестру, які залишилися в Колумбії.